"Локомотив" обыграл "Ростов" в гостевом матче 25-го тура премьер-лиги (2:1). Дублем в составе железнодорожников отметился хавбек Джефферсон Фарфан, у дончан с пенальти отличился полузащитник Алексей Ионов.

"Локомотив" набрал 46 очков и остался на 2-м месте в турнирной таблице. "Ростов" с 35 баллами располагается на 7-й строчке.

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Премьер-лига

25-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) - 1:2 (1:1)

Голы: Фарфан, 5 (0:1). Ионов, 39 - с пенальти (1:1). Фарфан, 83 (1:2).

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Логашов (Плиев, 80), Сигурдссон, Новосельцев, Мевля, Чернов, Зуев, Гацкан, Ионов (Сигурдарсон, 82), Попов, Зайнутдинов (Глебов, 68).

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Хеведес, Кверквелия, Крыховяк, Жемалетдинов, Тарасов, Баринов, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Рыбус, Фарфан (Эдер, 90+2).

Предупреждения: Фарфан, 7. Ал.Миранчук, 20. Зайнутдинов, 25. Гацкан, 60. Глебов, 77. Гильерме, 90+1.

Судьи: Мешков (Дмитров). Абусуев (Санкт-Петербург), Хатуев (Грозный).

24 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.

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