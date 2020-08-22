Дубль Бурмистрова принес «Сочи» победу над «Ротором». Сочинцы вышли на второе место

В матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» на выезде победил «Ротор». Гости взяли верх со счетом 2:1.

В составе победителей дубль сделал полузащитник Никита Бурмистров. У хозяев единственный гол на свой счет записал нападающий Камиль Муллин.

«Сочи» набрал 8 очков и поднялся на промежуточное второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Ротора» осталось одно очко.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

4-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Сочи» — 1:2 (0:1)

Голы: Бурмистров, 21 (0:1). Муллин, 52 (1:1). Бурмистров, 59 (1:2).

«Ротор» (Волгоград): Довбня, Байрыев, Пискунов (Манучарян, 77), Кожемякин, Степанов, Алейник, Песегов (Давиташвили, 33), Жигулев (Султонов, 76), Серченков (Микелтадзе, 76), Муллин, Макаров.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Заика, Мевля, Маммана, Бурмистров (Руденко, 71), Жоаузинью, Нобоа, А.Заболотный (Миладинович, 87).

Предупреждения: Серченков, 56. Нобоа, 64. Микелтадзе, 83. Кожемякин, 90+1. Степанов, 90+3.

Судьи: Иванов. Усачев (оба — Ростов-на-Дону), Мурашов (Москва).

ВАР: Шадыханов (Москва). Петросян (Бронницы).

22 августа. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».