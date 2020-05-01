«Дровосек. За футбол без деревяшек». Болельщики оценили новое фото Глушакова

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 33-летний российский футболист показал подписчикам, как колет дрова.

«Дровосек. Поздравляю всех с 1 мая. Мир, труд, май! За футбол без деревяшек», — подписал фото Глушаков.

«А я скучаю по тебе. За «Спартак», — написали в комментариях под новым постом полузащитника.

«Огонь, и вас с 1 мая», — отреагировали подписчики.

В сезоне-2019/20 хавбек провел 20 матчей за грозненцев и забил четыре гола.