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«Дровосек. За футбол без деревяшек». Болельщики оценили новое фото Глушакова

17:52
Денис Глушаков. Фото Магомед Абасов, ФК «Ахмат»
Денис Глушаков. Фото Магомед Абасов, ФК «Ахмат»
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 33-летний российский футболист показал подписчикам, как колет дрова.

«Дровосек. Поздравляю всех с 1 мая. Мир, труд, май! За футбол без деревяшек», — подписал фото Глушаков.

«А я скучаю по тебе. За «Спартак», — написали в комментариях под новым постом полузащитника.

«Огонь, и вас с 1 мая», — отреагировали подписчики.

В сезоне-2019/20 хавбек провел 20 матчей за грозненцев и забил четыре гола.

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