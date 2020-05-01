«Дровосек. За футбол без деревяшек». Болельщики оценили новое фото Глушакова
17:52
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 33-летний российский футболист показал подписчикам, как колет дрова.
«Дровосек. Поздравляю всех с 1 мая. Мир, труд, май! За футбол без деревяшек», — подписал фото Глушаков.
«А я скучаю по тебе. За «Спартак», — написали в комментариях под новым постом полузащитника.
«Огонь, и вас с 1 мая», — отреагировали подписчики.
В сезоне-2019/20 хавбек провел 20 матчей за грозненцев и забил четыре гола.
Опрос
проголосовало: 1791Все опросы
РПЛ и досрочное завершение: как в этом случае справедливо определить участников еврокубков?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020