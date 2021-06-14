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Червиченко: «Спартак» слишком много набрякал про чемпионство в столетие»

17:22
Футболисты &quot;Спартака&quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты &amp;quot;Спартака&amp;quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» поставленные задачи перед московской командой на предстоящий сезон.

«Выход в группу — это всего лишь пару матчей. Мне кажется, что очень многое будет зависеть не от мастерства команды, а от жребия. Если попадется убойный соперник, то шансы будут минимальными, а если какой-то проходной, то шансы увеличиваются. Задача ставится перед командой очень странно. Она привязана не к мастерству команды, а к удачному жребию. Рассуждать о выполнении можно только после того, как «Спартак» узнает своего соперника», — сказал Червиченко «СЭ».

Также Червиченко прокомментировал задачу «Спартака» заполучить не ниже второго места в турнирной таблице.

«Слишком много набрякали в том сезоне про столетие, про необходимость выиграть чемпионство. Думаю, что это только раззадорило соперников. Теперь, помимо общего желания обыграть «Спартак», у всех добавляется стимул испортить команде столетие. Как минимум пять команд будут оказывать сопротивление. Чтобы не объясняться, почему мы не выполнили пятилетку, как было при коммунизме, решили подстелить себе соломку от неудачного падения», — добавил Червиченко «СЭ».

14 июня генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что перед командой стоит задача выхода в группу Лиги чемпионов, а также занять место не ниже второго в чемпионате России.

(Мария Куцубеева)

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