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Дриусси – лучший игрок "Зенита" в матче с "Енисеем"

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Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси признан лучшим игроком питерской команды в матче 30-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:1), сообщает официальный Твиттер сине-бело голубых.

23-летний аргентинец забил два гола в игре с красноярской командой. В прошедшем сезоне Дриусси провел 42 матча за "Зенит", забил 12 голов и отдал 11 голевых передач.

 

Зенит - Енисей

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