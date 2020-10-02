Доменико Тедеско: «В «Спартаке» я стал ближе к тому футболу, в который мечтаю играть»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что ему удается ставить в московской команде тот футбол, о котором он мечтает.

— Сейчас я ближе к тому футболу, в который мечтаю играть, — цитирует пресс-служба красно-белых Тедеско. — Общение с игроками «Спартака» дает мне многое. Это касается и российских ребят — Джикии, например. И молодых европейцев — Крала, Ларссона. Интересно услышать их точку зрения, сравнить со своими идеями.

— Как строится ваша работа с Андреасом Хинкелем и Максом Урванчки?

— Макс намного больше, чем просто тренер вратарей. А Хинкель больше, чем ассистент. Это связано с тем, что у нас нет отдельного видеоаналитика или второго помощника. Но мы пошли на это осознанно. Ведь, как я уже сказал, чем больше людей, тем больше приходится жонглировать. Лучше иметь три мнения, чем семь. В противном случае продуктивность теряется. Со временем я пришел именно к такому выводу.

Главное — мы доверяем друг другу. Условно говоря, я без сомнений доверю Андреасу или Максу пару недель заботиться о моей дочери, если вдруг понадобится. А если мы спорим, то только по делу. До «Спартака» я работал с каждым из них в отдельности, но не сомневался, что между собой они тоже поладят. Так и получилось.

— После победы над «Локо» вся команда скандировала на поле «Derby Sieger!». Обычно «Шальке» празднует так победы над дортмундской «Боруссией».

— Просто я не знал, как выразить эти эмоции на русском, и использовал знакомый мотив, а ребята подхватили. Но к следующему дерби выучу что-нибудь новое.