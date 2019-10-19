Доменико Тедеско: «В концовке у нас на поле было пять нападающих»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру команды в матче 13-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:0). Для него эта встреча стала дебютной в российской премьер-лиге.

— Мне не понравился первый тайм, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Плохо прессинговали: слишком рано или слишком поздно. Так что соперник слишком много владел мячом.

Зато понравился второй тайм. Хорошо атаковали, имели опасные моменты. В концовке у нас на поле было пять нападающих. К сожалению, не удалось реализовать свой шанс.

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