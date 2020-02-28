Доменико Тедеско: «Шишкин? Никто не знает, как все сложится в будущем»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 20-го тура чемпионата России с «Динамо» прокомментировал подписание клубом контракта с 33-летним Романом Шишкиным.

— «Спартак-2» заключил соглашение с Романом Шишкиным, но он внесен и в заявку первой команды на матчи РПЛ.

— Да, он в списке, но это формальность, — сказал Тедеско. — Он подписал контракт со второй командой. Но никто не знает, как все сложится в будущем.

Напомним, что матч «Динамо» — «Спартак» пройдет в субботу 29 февраля, начало в 16.30. (Дмитрий Гирин)