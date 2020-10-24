Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:1) в гостевом матче 12-го тура Тинькофф РПЛ. После этого выезда красно-белые возглавили турнирную таблицу, опередив «Зенит».

— Первый тайм — топ, второй — не топ, — по-русски заявил на послематчевой пресс-конференции Тедеско. — Мы контролировали игру, забили 2 гола, это помогло нам. При счете 2-0 есть риск, что соперник перехватит инициативу. Сразу начинают все нервничать. Когда пропускаешь при таком счете, всегда сложно. Во втором тайме соперники стал рисковать, много игроков стало приходить в нашу штрафную. Наша команда потеряла игровую структуру. Защитники просели чуть ниже, в центре поля появились свободные зоны. Когда вышел Умяров, мы стали играть с одним опорником, двумя восьмерками. Это придало нам стабильности. Гол Джордана поставил точку в игре.

— Говорили ли с Максименко? Не давит ли на него сравнение с Сафоновым?

— Два талантливых вратаря играли на поле. В первом тайме у Максименко были как хорошие, так и недостаточно удачные моменты. Но надо учитывать, что поле было достаточно мягкое, что в принципе привело к этому. Во втором тайме Александр сыграл увереннее. Провел прекрасный матч. Сафонов тоже хорошо сыграл. (Екатерина Потапова)