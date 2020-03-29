Доменико Тедеско: «Если ты играешь в «Спартаке», то спокойно можешь выступать в Германии»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил уровень команд в РПЛ. 34-летний немецкий специалист выразил мнение, что игроки красно-белых могут выступать в бундеслиге.

— Все команды очень хорошо подготовлены, — сказал Тедеско в прямом эфире трансляции группы «Спартака» «Вконтакте». — Думаю, что «Ростов», который показывает отличный прессинг, может доставить проблемы. Отмечу ЦСКА... У каждой команды есть свой конек. У «Локомотива» это индивидуальные качества. С той же Самарой было непросто. Все могут доставить очень много неприятностей.

Крупнейшие дерби в Германии это «Шальке» — «Боруссия». Безусловно, его можно сравнить с противостоянием «Спартака» и ЦСКА. Атмосфера была просто невероятная. Мы победили, в том числе, и благодаря болельщикам, который гнали нас вперед до конца.

У нас очень хорошая команда, молодая. Мы можем расти дальше. У всех игроков есть потенциал играть заграницей. Если ты играешь в «Спартаке», то ты спокойно можешь выступать в Германии.

«Спартак» с 28 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.