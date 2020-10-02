Доменико Тедеско: «Если «Спартак» хочет добиться своих целей, то должен обыгрывать действующего чемпиона»
14:36
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско — о предстоящем матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
— Фанаты считают игру с «Зенитом» проверкой чемпионских амбиций команды. Вы согласны?
— У нас и в Казани была проверка. И в матче против «Тамбова», с которым в прошлом сезоне мы не смогли набрать очки в двух играх. Конечно, игра будет непростой — «Зенит» чемпион и обладатель Кубка. Но если мы хотим добиться своих целей, нам нужно обыгрывать действующего чемпиона. (Артем Калинин)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи