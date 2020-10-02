Доменико Тедеско: «Если «Спартак» хочет добиться своих целей, то должен обыгрывать действующего чемпиона»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско — о предстоящем матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

— Фанаты считают игру с «Зенитом» проверкой чемпионских амбиций команды. Вы согласны?

— У нас и в Казани была проверка. И в матче против «Тамбова», с которым в прошлом сезоне мы не смогли набрать очки в двух играх. Конечно, игра будет непростой — «Зенит» чемпион и обладатель Кубка. Но если мы хотим добиться своих целей, нам нужно обыгрывать действующего чемпиона. (Артем Калинин)