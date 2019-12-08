Докампо считает, что «Рубин» заслужил победу над «Сочи»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после ничьей с «Сочи» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. Об этом сообщает официальный сайт казанцев.

— Было видно, что обе команды испытывают давление от результата, — приводит слова Докампо пресс-служба «Рубина». — Если первый тайм был равный, то второй, я думаю, что мы контролировали. Были подходы у нас у чужих ворот, но и могли пропустить. Думаю, что мы заслуживали сегодня победу.

Думаю, что сейчас мы играем лучше, чем в начале чемпионата. Но соперники изучают нашу игру, готовятся. Еще понятно, что очень много голов мы не забили, и это тоже оказывает некое давление на нас. Хотим выиграть, забить, но не всегда получается. Думаю, что в большинстве игр мы заслуживали большего. Сегодня тоже были подходы, но смогли забить только один раз. Сейчас игра лучше, чем изначально. Сначала нам удалось набрать очки, но счет всегда был 1:0, 1:1, 0:0. Больше одного гола мы смогли забить только «Тамбову». Конечно, это большой минус для нас.

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