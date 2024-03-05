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5 марта, 10:00

Дочь Сальникова и мама Циципаса: «Отец был бы счастлив, если бы узнал, что дочка живет в Греции»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Сергей Сальников.
Фото из личного архива

Юлия Сальникова, известная в прошлом советская теннисистка, дочь знаменитого футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса, в интервью «СЭ» рассказала о греческих корнях отца и его любви к этой стране.

— Что отец рассказывал об атмосфере послеблокадного Ленинграда?

— Он очень мало рассказывал драматичных историй из своей жизни. Почти никогда. Печальные вещи от него мы слышали только из древнегреческих мифов, которые он нам читал вместо сказок. Отец себя чуть ли не греком считал. Сказки тоже разные попадались — порой и злые. Только в этих ситуациях я помню его неулыбающимся, несмеющимся, не поющим песни, не читающим стихи. В остальное время у него было хорошее настроение. У него был очень легкий характер.

— А почему греком себя считал? Какое-то внутреннее чувство или знание корней?

— Его бабушка Анна, моя прабабушка, действительно была гречанка. Она родилась в Краснодаре, где жила большая греческая диаспора, потомки беженцев. Если вы увидите ее фотографию, то сразу поймете, что она или греческая невольница, или иранская шахиня. Видно, что внешность не славянская.

— Как интересно судьба в результате повернулась — вы вышли замуж за грека, носите греческую фамилию, живете в этой стране и весь мир знает вашего сына по фамилии Циципас!

— Абсолютно уверена: мой папа был бы счастлив, если бы узнал, что его дочь живет в Греции. Он часто говорил, что объездил почти весь мир, а там был только в аэропорту на пересадке. Выйти ему не разрешили. Это была мечта, которую он так и не смог осуществить. А ведь кто-то из наших футболистов его поколения работал в Греции тренером.

Стефанос Циципас с&nbsp;мамой Юлией Сальниковой. «В Мельбурне Степа показал мне место, где его дедушка выиграл Олимпиаду». Интервью русской мамы теннисиста Циципаса

Сергей Сальников
Стефанос Циципас
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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