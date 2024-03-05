Дочь Сальникова и мама Циципаса: «Отец был бы счастлив, если бы узнал, что дочка живет в Греции»

Юлия Сальникова, известная в прошлом советская теннисистка, дочь знаменитого футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса, в интервью «СЭ» рассказала о греческих корнях отца и его любви к этой стране.

— Что отец рассказывал об атмосфере послеблокадного Ленинграда?

— Он очень мало рассказывал драматичных историй из своей жизни. Почти никогда. Печальные вещи от него мы слышали только из древнегреческих мифов, которые он нам читал вместо сказок. Отец себя чуть ли не греком считал. Сказки тоже разные попадались — порой и злые. Только в этих ситуациях я помню его неулыбающимся, несмеющимся, не поющим песни, не читающим стихи. В остальное время у него было хорошее настроение. У него был очень легкий характер.

— А почему греком себя считал? Какое-то внутреннее чувство или знание корней?

— Его бабушка Анна, моя прабабушка, действительно была гречанка. Она родилась в Краснодаре, где жила большая греческая диаспора, потомки беженцев. Если вы увидите ее фотографию, то сразу поймете, что она или греческая невольница, или иранская шахиня. Видно, что внешность не славянская.

— Как интересно судьба в результате повернулась — вы вышли замуж за грека, носите греческую фамилию, живете в этой стране и весь мир знает вашего сына по фамилии Циципас!

— Абсолютно уверена: мой папа был бы счастлив, если бы узнал, что его дочь живет в Греции. Он часто говорил, что объездил почти весь мир, а там был только в аэропорту на пересадке. Выйти ему не разрешили. Это была мечта, которую он так и не смог осуществить. А ведь кто-то из наших футболистов его поколения работал в Греции тренером.