Зиньковский о ничьей с «Зенитом»: «Хорошо, что мы всех так опечалили»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал ничью в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Слова про трешку перед игрой? У меня спросили об этом после матча на флеше. Привет передал — не в ответку, а просто с Владиславом Николаевичем Радимовым знаком по работе в «Зените-2». Хорошо, что мы так всех опечалили. Потому что реально в каждом паблике говорили, что вот приедет «Спартак» и получит», — цитирует игрока «РБ Спорт».

После 19 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. «Спартак» идет четвертым (31 очко).

9 марта петербургский клуб встретится с «Уралом» в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 (мск). 10 марта красно-белые сыграют с «Факелом» в Москве. Начало — в 19.00 (мск).