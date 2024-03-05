Педро: «Мнение со стороны меня всегда мотивировало»

Бразильский нападающий «Зенита» Педро рассказал, как реагирует на мнения болельщиков и экспертов о своей игре.

«На протяжении своей карьеры всегда ощущал только то, что меня мотивирует что-то сказанное со стороны. Поэтому дополнительная мотивация — это всегда здорово, и я чувствую, что болельщики «Зенита» тепло меня приняли. Я вижу это по соцсетям, и мне очень хочется как можно скорее начать благодарить их своей игрой в официальных матчах», — приводит слова Педро «РБ Спорт».

18-летний форвард присоединился к «Зениту» в январе этого года, перейдя из «Коринтианса» за 9 миллионов евро.