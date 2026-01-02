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Дочь Никиты Симоняна: «Просили Гагарина замолвить словечко за Юрия Севидова, но он резко отказал»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Дочь Никиты Симоняна Виктория в интервью обозревателю «СЭ» рассказала о встрече отца и его коллег по тренерскому штабу «Спартака» с первым космонавтом Юрием Гагариным.

— Для меня квинтэссенция человеческих качеств Никиты Павловича — это история с золотой медалью в Мельбурне 1956 года, когда он хотел отдать ее Эдуарду Стрельцову, не участвовавшему в финале, но игравшему во всех предыдущих матчах. Но тот не взял.

— Да, папа был исключительно честен. Он считал, что Стрельцов сыграл больше матчей, а значит, и больше него заслужил ее. Но Эдуард категорически отказался. Папа предлагал ее дважды — сначала у них был разговор сразу после награждения, а потом уже на корабле, когда они плыли из Австралии во Владивосток.

— Увы, Стрельцов вскоре оказался в заключении, а спустя семь лет такая же судьба постигла форварда «Спартака» Юрия Севидова, после чего всему тренерскому штабу красно-белых во главе с Никитой Павловичем пришлось уйти в отставку. Они «обмывали» это в ресторане гостиницы «Ленинградская» — и встретили там Юрия Гагарина.

— Да, папа рассказывал мне об этом. Они пригласили его за свой столик, но Юрий Алексеевич, наоборот, сказал: «Пересаживайтесь ко мне!» Они очень тепло пообщались, но в беседе возник один напряженный момент. Они попросили Гагарина замолвить словечко за Севидова, но тот резко отказал. Сказал что-то в духе: «Не знаю, что бы я сделал с вашим Севидовым, потому что он такого человека угробил!» Тут Сергей Сергеевич Сальников перевел тему и предложил: «Давайте сыграем товарищеский матч между космонавтами и футболистами». Гагарин эту тему поддержал, и это разрядило обстановку. Вот только матчу, увы, состояться было не суждено — вначале с его организацией что-то не получилось, а потом первый космонавт погиб...

Никита Симонян и&nbsp;его дочь Виктория на&nbsp;98-м дне рождения Никиты Павловича в&nbsp;2024 году.«Папа говорил: «Я умру в майке «Спартака». Пронзительный рассказ дочери Никиты Симоняна

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Никита Симонян
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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