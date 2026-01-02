Дочь Никиты Симоняна: «Просили Гагарина замолвить словечко за Юрия Севидова, но он резко отказал»
Дочь Никиты Симоняна Виктория в интервью обозревателю «СЭ» рассказала о встрече отца и его коллег по тренерскому штабу «Спартака» с первым космонавтом Юрием Гагариным.
— Для меня квинтэссенция человеческих качеств Никиты Павловича — это история с золотой медалью в Мельбурне 1956 года, когда он хотел отдать ее Эдуарду Стрельцову, не участвовавшему в финале, но игравшему во всех предыдущих матчах. Но тот не взял.
— Да, папа был исключительно честен. Он считал, что Стрельцов сыграл больше матчей, а значит, и больше него заслужил ее. Но Эдуард категорически отказался. Папа предлагал ее дважды — сначала у них был разговор сразу после награждения, а потом уже на корабле, когда они плыли из Австралии во Владивосток.
— Увы, Стрельцов вскоре оказался в заключении, а спустя семь лет такая же судьба постигла форварда «Спартака» Юрия Севидова, после чего всему тренерскому штабу красно-белых во главе с Никитой Павловичем пришлось уйти в отставку. Они «обмывали» это в ресторане гостиницы «Ленинградская» — и встретили там Юрия Гагарина.
— Да, папа рассказывал мне об этом. Они пригласили его за свой столик, но Юрий Алексеевич, наоборот, сказал: «Пересаживайтесь ко мне!» Они очень тепло пообщались, но в беседе возник один напряженный момент. Они попросили Гагарина замолвить словечко за Севидова, но тот резко отказал. Сказал что-то в духе: «Не знаю, что бы я сделал с вашим Севидовым, потому что он такого человека угробил!» Тут Сергей Сергеевич Сальников перевел тему и предложил: «Давайте сыграем товарищеский матч между космонавтами и футболистами». Гагарин эту тему поддержал, и это разрядило обстановку. Вот только матчу, увы, состояться было не суждено — вначале с его организацией что-то не получилось, а потом первый космонавт погиб...
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
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2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|9
|
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
|
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Маркиньос
Спартак
|4
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1