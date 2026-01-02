Дочь Никиты Симоняна: «Просили Гагарина замолвить словечко за Юрия Севидова, но он резко отказал»

Дочь Никиты Симоняна Виктория в интервью обозревателю «СЭ» рассказала о встрече отца и его коллег по тренерскому штабу «Спартака» с первым космонавтом Юрием Гагариным.

— Для меня квинтэссенция человеческих качеств Никиты Павловича — это история с золотой медалью в Мельбурне 1956 года, когда он хотел отдать ее Эдуарду Стрельцову, не участвовавшему в финале, но игравшему во всех предыдущих матчах. Но тот не взял.

— Да, папа был исключительно честен. Он считал, что Стрельцов сыграл больше матчей, а значит, и больше него заслужил ее. Но Эдуард категорически отказался. Папа предлагал ее дважды — сначала у них был разговор сразу после награждения, а потом уже на корабле, когда они плыли из Австралии во Владивосток.

— Увы, Стрельцов вскоре оказался в заключении, а спустя семь лет такая же судьба постигла форварда «Спартака» Юрия Севидова, после чего всему тренерскому штабу красно-белых во главе с Никитой Павловичем пришлось уйти в отставку. Они «обмывали» это в ресторане гостиницы «Ленинградская» — и встретили там Юрия Гагарина.

— Да, папа рассказывал мне об этом. Они пригласили его за свой столик, но Юрий Алексеевич, наоборот, сказал: «Пересаживайтесь ко мне!» Они очень тепло пообщались, но в беседе возник один напряженный момент. Они попросили Гагарина замолвить словечко за Севидова, но тот резко отказал. Сказал что-то в духе: «Не знаю, что бы я сделал с вашим Севидовым, потому что он такого человека угробил!» Тут Сергей Сергеевич Сальников перевел тему и предложил: «Давайте сыграем товарищеский матч между космонавтами и футболистами». Гагарин эту тему поддержал, и это разрядило обстановку. Вот только матчу, увы, состояться было не суждено — вначале с его организацией что-то не получилось, а потом первый космонавт погиб...