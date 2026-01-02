Дочь Симоняна: «Официально папа поменял отчество с Погосовича на Павловича всего два года назад»

Дочь Никиты Симоняна Виктория в интервью обозревателю «СЭ» рассказала о том, как отец поменял свое изначальное имя и отчество — Мкртыч Погосович.

— Кстати, папа рассказывал, как он из Мкртыча Погосовича превратился в Никиту Павловича?

— Это произошло естественно. Где-то проскальзывало, что папа якобы отказался от своего первоначального имени, но это не так. Просто его имя болельщикам было тяжело скандировать. Когда он играл в Сухуми, те не могли кричать: «Мкртыч, Мкртыч!» Сначала его называли Микишкой, потом — Никитой.

И когда папа получал паспорт, он сам попросил дедушку: «Можно меня запишут Никитой?» Он уже привык, что в кругу болельщиков и друзей его так называют. Дед сказал: «Да, можешь, но отчество в паспорте оставь — Погосович». И у папы до недавних пор во всех метриках стояло отчество Погосович.

— И он его все-таки официально поменял?

— Да. Всю жизнь его называли Никитой Палычем, иногда — просто Палычем. Погосовичем его никто не называл. И он стал задумываться: «Как же так, я умру, и на могиле будет написано «Никита Погосович», а меня всю жизнь называли Палычем». Решил, что отец на него не обидится, и поменял отчество. Это было где-то два года назад.