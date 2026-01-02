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Дочь Симоняна: «Официально папа поменял отчество с Погосовича на Павловича всего два года назад»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Дочь Никиты Симоняна Виктория в интервью обозревателю «СЭ» рассказала о том, как отец поменял свое изначальное имя и отчество — Мкртыч Погосович.

— Кстати, папа рассказывал, как он из Мкртыча Погосовича превратился в Никиту Павловича?

— Это произошло естественно. Где-то проскальзывало, что папа якобы отказался от своего первоначального имени, но это не так. Просто его имя болельщикам было тяжело скандировать. Когда он играл в Сухуми, те не могли кричать: «Мкртыч, Мкртыч!» Сначала его называли Микишкой, потом — Никитой.

И когда папа получал паспорт, он сам попросил дедушку: «Можно меня запишут Никитой?» Он уже привык, что в кругу болельщиков и друзей его так называют. Дед сказал: «Да, можешь, но отчество в паспорте оставь — Погосович». И у папы до недавних пор во всех метриках стояло отчество Погосович.

— И он его все-таки официально поменял?

— Да. Всю жизнь его называли Никитой Палычем, иногда — просто Палычем. Погосовичем его никто не называл. И он стал задумываться: «Как же так, я умру, и на могиле будет написано «Никита Погосович», а меня всю жизнь называли Палычем». Решил, что отец на него не обидится, и поменял отчество. Это было где-то два года назад.

Никита Симонян и&nbsp;его дочь Виктория на&nbsp;98-м дне рождения Никиты Павловича в&nbsp;2024 году.«Папа говорил: «Я умру в майке «Спартака». Пронзительный рассказ дочери Никиты Симоняна

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Никита Симонян
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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