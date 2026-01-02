Мухамадиева похоронят на Аллее славы в Душанбе

Манучер Мухамадиев, брат чемпиона России в составе «Спартака» Мухсина Мухамадиева, сообщил, что экс-футболиста похоронят 3 января в Душанбе на Аллее славы.

Мухамадиев ушел из жизни 1 января в возрасте 59 лет.

«Мухсина похоронят завтра в Душанбе на Аллее славы. Похороны начнутся в час дня [по местному времени]», — приводит ТАСС слова брата бывшего игрока.

Мухамадиев родился в Душанбе и с 1985 года играл за местный «Памир». В России он выступал за «Локомотив» из Москвы и Нижнего Новгорода, столичные «Спартак» и «Торпедо», ярославский «Шинник». Также в разные годы футболист представлял турецкий «Анкарагюджю» и венскую «Аустрию».

С 2008 по 2012 год Мухамадиев работал спортивным директором «Рубина» — в тот период казанская команда дважды стала чемпионом России. Кроме этого, он возглавлял «Истиклол», который под его руководством дважды выигрывал чемпионат Таджикистана.