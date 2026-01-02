Дочь Никиты Симоняна: «То, что папа выжил в 2023 году, можно назвать чудом»
Дочь экс-футболиста и тренера «Спартака» Никиты Симоняна Виктория в интервью обозревателю «СЭ» рассказала о том, как отец, ушедший из жизни в возрасте 99 лет, чувствовал себя в последние годы.
— На здоровье он часто жаловался или всегда старался держаться?
— На людях не жаловался никогда. А дома в последние годы позволял себе говорить об этом. Когда не стало Людмилы Григорьевны (вторая жена Симоняна умерла пять лет назад. — Прим. И.Р.), он сник и стал иногда говорить, что ему туда тоже пора. Мы старались его отвлекать, говорили, как он нужен нам, семье и прежде всего футболу.
Он так долго прожил еще и благодаря кардиостимулятору. Ему вовремя его поставили — это делали в университетской клинике в Москве, которой руководит Армаис Камалов. Это было перед папиным 95-летием. К тому времени уже были сбои с сердцем, и надо было срочно принимать меры. Когда я разговаривала с хирургом и спрашивала, как прошла операция и какие были сложности, он ответил: «Сложнее всего было раздвигать мышечную массу — настолько ее было много». Представляете, какая натренированность тела — столько лет спустя!
— Он в пожилом возрасте много занимался физкультурой?
— Нет, уже не занимался. Это было наработано прежними годами. Он и за ветеранов никогда не играл, так как, закончив играть, сразу с головой ушел в тренерскую профессию.
У нас был очень тяжелый 2023 год. Папа подхватил один из последних штаммов коронавируса и дважды переболел воспалением легких. Все лето мы провели по больницам, и я была с папой. Но в инфекционное отделение меня уже не пустили. То, что он тогда выжил, можно назвать чудом. Когда после второй пневмонии мы выписывались из больницы, мне откровенно сказали, что прогноз плохой. Так прямо и говорили: «Забирайте из больницы, чтобы он успел домой попасть». Домой ехали на каталке, ходить он не мог.
К счастью, тогда нам удалось как-то восстановить его, и он снова пошел на работу. Большое спасибо Артуру Согомоняну (один из крупнейших армянских бизнесменов и футбольных меценатов. — Прим. И.Р.). Артур Аршамович постоянно присылал врачей, а главное, был способен уговорить папу лечиться, чего тот делать не любил. И так было всегда.
Выхаживала его и сиделка из больницы — Фатима, которую ему дали как раз в тот момент, когда меня не пустили оставаться с ним в инфекционном отделении. Она потом с нами осталась. Папа называл ее «Заремочка». Были такие милые моменты! Он человек со сложным характером — мог и прикрикнуть. Но она нашла к нему подход. Еще папе во всем очень помогал его водитель Сергей.
Со стороны казалось, что папа хорошо выглядит и продолжает работать, но за этим стояла огромная работа — во многом благодаря Согомоняну. После второго воспаления легких сильно пострадали почки, делали диализ. Главным было сделать так, чтобы больше эти процедуры не понадобились.
Мы чуть ли не каждую неделю сдавали анализы и корректировали терапию. Конечно, все в первую очередь определял лечащий врач и другие специалисты, но и я уже понимала, что к чему. Иногда мы даже сами, с сиделкой, что-то добавляли или отменяли, ориентировались по ситуации. Почки — это прежде всего диета, и это я брала на себя. Мы старались, как могли, продлить ему жизнь.
— В мае 2023-го я работал над книгой его звезды в «Арарате» Эдуарда Маркарова и позвонил Никите Павловичу для предисловия, не зная про его состояние. Он говорил минут двадцать, и каждое слово давалось ему тяжело. Но он не хотел прекращать разговор!
— Папа всегда называл это «включаем морально-волевые». К каждой фразе у него был случай. Рассказывал, что, когда играл за «Спартак», старший тренер Николай Гуляев в сложной ситуации на поле выпускал запасного и говорил ему: «Передай ребятам: включаем морально-волевые!» И папа потом всю жизнь так выражался, когда становилось сложно.
— В июле 2025-го он был на 85-летии Анзора Кавазашвили, который под его руководством выигрывал со «Спартаком» чемпионат СССР 1969 года. Никита Павлович обещал, что зайдет из уважения на 15 минут, а в итоге, говорят, столько времени только тост говорил.
— Он пробыл там около двух часов! Это тоже было на морально-волевых. Анзор очень хотел, чтобы папа присутствовал, и он не мог сказать нет. Зал находится на втором этаже без лифта, и мы с папой буквально преодолевали каждую ступеньку. Он уже несколько лет плохо видел, но настолько хотел поздравить, что мы поднимались шаг за шагом, несмотря на крутую лестницу.
— Да, он и в нашем августовском разговоре сетовал на зрение. Мол, не может теперь нормально смотреть и оценивать игру «Спартака».
— В последнее время он только слушал комментарии. А раньше садился прямо перед огромным телевизором — и смотрел пристально, крупным планом. В этот момент с ним нельзя было разговаривать, в доме стояла полная тишина. В этом плане все было очень строго.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1