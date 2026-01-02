Нигматуллин рассказал, что потерял 120 миллионов рублей из-за бывшей жены

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, какую сумму потерял из-за мошенничества со стороны бывшей супруги.

В марте Преображенский районный суд Москвы обязал бывшую жену Нигматуллина Елену выплатить спортсмену 59 миллионов рублей по делу о разделе имущества. После развода с футболистом женщина продала квартиру в центре Москвы и уехала в Майами.

Нигматуллины состояли в браке с 1996 по 2023 год, у пары родились два сына: Руслан и Марсель.

«Все, что нажито твоим непосильным трудом, в один миг забрали. Но общая масса начала злорадствовать по этому поводу. Я понял, что изливать душу общественности не стоит. Поймут единицы. Обычным людям не понять, каково это: потерять 120 миллионов, на которые ты работал всю жизнь. Общественность говорила: «Да ладно тебе, еще заработаешь». Понятно, что я не буду сидеть на месте и заработаю еще больше. И это, на самом деле, очень мотивировало», — приводит РИА Новости слова Нигматуллина.

51-летний Нигматуллин является двухкратным чемпионом России в составе «Спартака», также он выигрывал чемпионат страны вместе с «Локомотивом». За сборную России футболист провел 24 матча.