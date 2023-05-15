Добровинский: «Я бы хотел видеть на месте главного тренера «Динамо» какого-нибудь хорошего немца»

Юрист и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в комментарии для «СЭ» рассказал, кого бы он хотел видеть на месте главного тренера бело-голубых.

«Я бы хотел видеть на месте нового тренера какого-нибудь хорошего немца. Но не знаю, поедет или нет. Но если менеджмент захочет найти, то найдет. Шварца? Может быть. Не факт, что Шварца. Ходят слухи про Николича», — сказал Добровинский «СЭ».

14 мая после домашнего поражения от «Ахмата» (0:3) в 27-м туре РПЛ «Динамо» объявило об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера.

По информации «СЭ», «Динамо» договорилось с Марко Николичем. Москвичи занимают седьмое место с 42 очками.