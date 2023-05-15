Савин рассказал, что «Торпедо» приобрело за сезон в РПЛ

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о том, что приобрел клуб за сезон в РПЛ.

«Главное, что приобрело «Торпедо» за сезон в РПЛ? «Торпедо» точно приобрело опыт, как не надо делать, выходя в РПЛ. Дальше будет выстраивать как надо», — сказал Савин «СЭ».