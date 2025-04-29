Мирзов: «Из-за долгов чуть сдали нервы»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов рассказал, что происходило в команде перед матчем РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Не знаю... Может быть, потому, что даты погашения долгов назывались и в эти дни поступления не было. Поэтому чуть сдали нервы. Знаю со стороны президента клуба, что у него были проблемы, хочется понять и его, но могу понять и команду. Кого-то винить тут не стану. Мы одно дело делаем, нужно решать задачу», — сказал Мирзов «РБ Спорт».

После 26-го тура РПЛ «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.