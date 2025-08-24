Тарасов о трансфере Миранчука в «Динамо»: «Уже ушли понятия и традиции переходов»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» оценил переход Антона Миранчука в «Динамо».

«Принимаю и желаю ему удачи. Уже ушли эти понятия и традиции переходов. У нас стали игроки уходить из «Спартака» в ЦСКА, эти понятия уже ушли. Это выбор Антона. Не знаю, был ли у него разговор с «Локомотивом», но «Динамо» проявило интерес, я его только поддерживаю», — сказал Тарасов «СЭ» на забеге движения «Здоровое Отечество».

23 августа «Динамо» объявило о подписании Антона Миранчука. Ранее «СЭ» сообщал, что сумма трансфера 29-летнего игрока составит 1,7 миллиона евро.