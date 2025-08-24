«Краснодар» разгромил «Крылья Советов» и поднялся на первое место в таблице РПЛ

«Краснодар» победил «Крылья Советов» в гостевом матче 6-го тура РПЛ — 6:0. В первом тайме гости забили три гола, во втором — еще три.

В составе победителей голами отметились Гаэтан Перрен (на 3-й минуте), Эдуард Сперцян (на 13-й, с пенальти), Джон Кордоба (на 42-й и 86-й), Батчи (на 78-й) и Никита Кривцов (на 90-й).

«Краснодар» после этой победы поднялся на первое место в таблице РПЛ, набрав 15 очков в шести матчах.

В 7-м туре РПЛ краснодарцы сыграют с ЦСКА на выезде 31 августа. Самарская команда в тот же день проведет выездной матч с «Локомотивом».