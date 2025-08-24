Агкацев о разгромной победе «Краснодара» над «Крыльями Советов»: «Это было великолепно»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился с «СЭ» впечатлениями от разгромной победы над «Крыльями Советов» (6:0) в матче 6-го тура РПЛ.

«Отличный матч. Это было великолепно», — сказал Агкацев «СЭ».

«Краснодар» после победы над «Крыльями Советов» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 с 15 очками в 6 матчах.