Газзаев: «Динамо» нужно оставить Гусева»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что «Динамо» должно оставить у руля команды Ролана Гусева.

— Сложно комментировать 10-е место «Динамо». Главное разочарование первой части чемпионата... Почему не получилось у Валерия Карпина? Видимо, слишком тяжело далось совмещение в сборной и в клубе. Вы же помните, я говорил, что ему надо сосредоточиться на одном участке работы. Перед командой ставились самые большие задачи, но... Думаю, были допущены определенные просчеты и в селекции. В итоге мы получили крайне неудовлетворительный результат. А что такое тренер? Это прежде всего результат. Если его нет, специалиста меняют.

Последние четыре матча перед паузой командой руководил Ролан Гусев. Считаю, ему надо продолжить доверять. У него такая же ситуация, как и у Романова в «Спартаке». Ролан давно в системе клуба. Знает все нюансы. Он точно не провалился, были у него и весьма удачные матчи. Но что такое четыре игры? Разве можно по ним проводить анализ и решать судьбу специалиста? Я бы оставил Гусева до конца чемпионата.

И потом, давайте будем реалистами. Отставание даже от третьего места составляет уже 16 очков. Конечно, чудеса в футболе бывают, но слабо верится в то, что бело-голубые с таким раскладом попадут в медали. А значит, надо дать именно Гусеву время наиграть состав и уже в следующем сезоне бороться за золото.

17 ноября Валерий Карпин объявил об отставке с поста главного тренера «Динамо», который он занимал с июня 2025 года. Он принял решение сосредоточиться на работе в сборной России.

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» был назначен Ролан Гусев, под руководством которого команда провела 4 матча: 1 победа, 1 ничья и 2 поражения.