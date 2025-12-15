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Газзаев: «Динамо» нужно оставить Гусева»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что «Динамо» должно оставить у руля команды Ролана Гусева.

— Сложно комментировать 10-е место «Динамо». Главное разочарование первой части чемпионата... Почему не получилось у Валерия Карпина? Видимо, слишком тяжело далось совмещение в сборной и в клубе. Вы же помните, я говорил, что ему надо сосредоточиться на одном участке работы. Перед командой ставились самые большие задачи, но... Думаю, были допущены определенные просчеты и в селекции. В итоге мы получили крайне неудовлетворительный результат. А что такое тренер? Это прежде всего результат. Если его нет, специалиста меняют.

Последние четыре матча перед паузой командой руководил Ролан Гусев. Считаю, ему надо продолжить доверять. У него такая же ситуация, как и у Романова в «Спартаке». Ролан давно в системе клуба. Знает все нюансы. Он точно не провалился, были у него и весьма удачные матчи. Но что такое четыре игры? Разве можно по ним проводить анализ и решать судьбу специалиста? Я бы оставил Гусева до конца чемпионата.

И потом, давайте будем реалистами. Отставание даже от третьего места составляет уже 16 очков. Конечно, чудеса в футболе бывают, но слабо верится в то, что бело-голубые с таким раскладом попадут в медали. А значит, надо дать именно Гусеву время наиграть состав и уже в следующем сезоне бороться за золото.

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17 ноября Валерий Карпин объявил об отставке с поста главного тренера «Динамо», который он занимал с июня 2025 года. Он принял решение сосредоточиться на работе в сборной России.

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» был назначен Ролан Гусев, под руководством которого команда провела 4 матча: 1 победа, 1 ничья и 2 поражения.

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Валерий Карпин
Ролан Гусев
ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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