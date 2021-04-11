Сычев: «У «Спартака» мало шансов на чемпионство, «Зенит» выглядит уверенно»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» оценил игру московского «Спартака» в весенней части Тинькофф РПЛ.

«Я бы не сказал, что один Промес продвинул игру «Спартака». Команда плодотворно поработала на предсезонке, вот результат. Конечно, Квинси значимый игрок для «Спартака», это качественный легионер, который добавил команде вариативности. Но я бы не стал говорить, что он полностью поменял «Спартак», это работа всей команды», — сказал Сычев «СЭ».

Также бывший форвард красно-белых оценил перспективы московского клуба на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Для интриги было бы хорошо, чтобы борьба за лидерство продолжилась. Но, если честно, маловероятно «Спартаку» зацепиться, «Зенит» пока выглядит очень уверенно, шансы на их потерю очков в следующих матчах невелики. Тем более у «Зенита» комфортный календарь, а «Спартаку» еще предстоят тяжелые игры», — добавил Сычев.

«Спартак» после 24 туров идет на второй строчке турнирной таблицы РПЛ с 47 очками, у «Зенита» — 51 балл.

(Сергей Федоров)