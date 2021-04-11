«Краснодар» проиграл «Арсеналу» в первом матче под руководством Гончаренко
«Арсенал» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ на своем поле победил «Краснодар» со счетом 1:0.
Единственный гол на 62-й минуте забил Горан Чаушич, для которого это первый мяч в сезоне.
Напомним, что это был первый матч «Краснодара» под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко, ранее возглавлявшего ЦСКА.
«Краснодар», потерпевший третье поражение подряд, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
«Арсенал» прервал серию из из трех поражений (с учетом Кубка России) и занимает 13-е место. У обеих команд по четыре поражения в последних шести матчах РПЛ.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
25-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Краснодар» — 1:0 (0:0)
Гол: Чаушич, 62.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Костадинов, Пантелеев (Ткачев, 56), Чаушич, Хлусевич, Луценко, Э.Кангва (К.Кангва, 83).
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Чернов, Ионов (Олссон, 78), Газинский (Ари, 78), Стоцкий (Смольников, 54), Кабелла, Вилена, Вандерсон Масиэл (Марков, 86), Кайо, Берг (Сулейманов, 78).
Предупреждения: Берг, 8. Кабелла, 53. Беляев, 58. Вилена, 65. Вандерсон Масиэл, 73.
Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Елеференко (Москва), Болховитин (Ленинградская область).
ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Аверьянов (Москва).
11 апреля. Тула. Стадион «Арсенал».
Первый гол Горана Чаушича в текущем сезоне.#АрсеналКраснодар прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/WLd3MNZUiA— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 11, 2021
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