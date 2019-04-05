Дмитрий Скопинцев: "Крылья"? Это просто очередная игра, в которой "Краснодар" должен брать три очка"

Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что команда постарается показать свою игру и победить.

– С "Анжи" установка была сразу задавить соперника своими быстрыми атаками, – приводит слова Скопинцева пресс-служба клуба. – И как можно быстрее забить первый гол, а дальнейшем забивать еще и еще. Старались активно атаковать и флангами, и через центр. Это принесло свои плоды и забили так много. Но самое важное было просто победить с любым счетом.

Атмосфера бала прекрасной. Так много болельщиков прельщает игроков. В конце игры перемешались радость и усталость.

Надеюсь, что адаптация в "Краснодаре" у меня уже завершена, а дальше будет все лучше и лучше.

Крылья Советов – очень непростой соперник. Они стараются играть в атакующий футбол. Думаю. Что мы должны отталкиваться от своей игры и постараться победить как можно качественней и красивее.

Почти всех игроков "Крыльев" знаю заочно. Лично ни с кем не знаком. Там есть пара футболистов, которая выделяется.

Это просто очередная игра, в которой мы должны брать три очка, чтобы укреплять свои позиции в чемпионате.