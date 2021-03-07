Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился впечатлениями от победного матча 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (2:0).

— Вы вернулись в стартовый состав. Как ощущения от первой игры после восстановления?

— Если честно, как будто и не было этих двух с половиной месяцев. Вошел в ритм спокойно. Я очень хотел поскорее сыграть с парнями, почувствовать вкус игры. Хорошо, что получилось победить. Очень приятно было сегодня играть, — приводит слова игрока сайт «Динамо».

— Сегодня против «Динамо» играли Владислав Карапузов и Антон Терехов. Как ощущения от игры против своих партнеров?

— Считаю, они достойно сыграли против своей команды. В футболе ты всегда должен быть наготове, потому что не знаешь, где можешь оказаться. Ребята — молодцы.

— Сегодня было много моментов, но забили всего два мяча. В чем была основная сложность?

— Думаю, обеим командам тяжело игралось. Поле в начале марта еще несколько кочковатое. Хотя агрономы — молодцы, думаю, они максимум выжали из него. Да, у нас были моменты, но не все удалось реализовать. Счет 2:0 тоже достойный.

— Впереди матч со «Спартаком», в котором вы забили классный гол. Готовы повторить?

— Я буду все для этого делать. Надеюсь, удача мне улыбнется, и я буду точен в нужный момент.