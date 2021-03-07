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Леонид Федун: «Должность Заремы? Давайте я вас про вашу жену буду спрашивать?»

21:20
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы в домашнем матче 21-го тура Тинькофф РПЛ над «Краснодаром» (6:1) ответил на вопрос о должности своей супруги Заремы Салиховой в клубе.

«Должность Заремы? Давайте я вас про вашу жену буду спрашивать? У многих из вас четверо детей? Вот вам и ее статус. Думаю, у кого есть один или двое, понимают, как с ними тяжело. Это легенды, которые кто-то распространяет. Особенно, когда начинают обсуждать судейство, то тут же вспоминают Зарему Салихову», — сказал Федун.

(Артем Калинин)

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