Леонид Федун: «Должность Заремы? Давайте я вас про вашу жену буду спрашивать?»

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы в домашнем матче 21-го тура Тинькофф РПЛ над «Краснодаром» (6:1) ответил на вопрос о должности своей супруги Заремы Салиховой в клубе.

«Должность Заремы? Давайте я вас про вашу жену буду спрашивать? У многих из вас четверо детей? Вот вам и ее статус. Думаю, у кого есть один или двое, понимают, как с ними тяжело. Это легенды, которые кто-то распространяет. Особенно, когда начинают обсуждать судейство, то тут же вспоминают Зарему Салихову», — сказал Федун.

(Артем Калинин)