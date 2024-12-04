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Сегодня, 16:09

Шнякин — о Гениче: «Костя — знаменитый человек, с чего вдруг ему выпрашивать примирения с Дзюбой через Слуцкого? Это глупость»

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Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин в разговоре с «СЭ» высказался об интервью форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Маленький секретик расскажу: нас на канале предупреждали, что такое интервью выйдет, где Дзюба мог пройтись по комментаторам. Мы все отреагировали хорошо, ответили, что это замечательно, что есть возможность высказываться. Тем более Артем самый кликабельный в российском футболе. Он всегда высказывается резко, интересно, но здесь и проблема Артема. В его категоричности не всегда все стыкуется, так скажем. Не зря ему предъявляли, всем ли он сам в лицо говорил об этих проблемах, а не за пределами личных бесед, во всяких интервью. И предъявляет что-то Геничу. Не скажу, что это лицемерие, но это несостыковка», — сказал Шнякин «СЭ».

Также комментатор высказался о конфликте комментатора Константина Генича и форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Я точно никогда не слышал от Кости про просьбы помирить его с Артемом через Слуцкого. Мы очень плотно общаемся с Костей и ни разу я о таком не слышал. У него про это спрашивал, я склонен верить ему. И самое главное: зачем это ему? Костя Генич — знаменитый, заслуженный человек, с чего вдруг ему выпрашивать примирения с Дзюбой через Слуцкого? Это глупость», — добавил Шнякин.

25 ноября форвард заявил, что комментатор Константин Генич умолял главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого помирить их.

Дарик Агаларов

Артем Дзюба
Константин Генич
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