Угальде заявил, что оправдал свой трансфер в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде считает, что оправдал сумму, потраченную за его трансфер.

«Когда приехал сюда, работал по-прежнему: много трудился, на команду в том числе. Может быть, мне не повезло, потому что я не так часто «стрелял». За первые три месяца моего пребывания здесь все изменилось. Теперь мы создаем больше моментов. Также в прошлом сезоне мне было сложно играть с двумя нападающими, я к этому не привык. Оправдал ли я свою трансферную стоимость? Конечно», — приводит слова Угальде РИА «Новости».

Костариканский футболист зимой 2024 года перешел в «Спартак» из «Твенте» за 13 миллионов евро. Он подписал контракт с красно-белыми до лета 2028 года.

В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

29 ноября сообщалось, что «Кристал Пэлас», «Брайтон», «Борнмут» и «Брентфорд» интересуются Угальде. Скауты этих команд наблюдали за игрой футболиста в последних матчах.