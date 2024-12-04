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Сегодня, 16:04

Угальде заявил, что оправдал свой трансфер в «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде считает, что оправдал сумму, потраченную за его трансфер.

«Когда приехал сюда, работал по-прежнему: много трудился, на команду в том числе. Может быть, мне не повезло, потому что я не так часто «стрелял». За первые три месяца моего пребывания здесь все изменилось. Теперь мы создаем больше моментов. Также в прошлом сезоне мне было сложно играть с двумя нападающими, я к этому не привык. Оправдал ли я свою трансферную стоимость? Конечно», — приводит слова Угальде РИА «Новости».

Костариканский футболист зимой 2024 года перешел в «Спартак» из «Твенте» за 13 миллионов евро. Он подписал контракт с красно-белыми до лета 2028 года.

В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде (№ 9) празднует гол с&nbsp;одноклубником Маркиньосом в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Локомотивом&raquo; (5:2). 23&nbsp;ноября 2024 года. У Угальде — первый спартаковский покер в XXI веке. Он лучший бомбардир РПЛ прямо сейчас

29 ноября сообщалось, что «Кристал Пэлас», «Брайтон», «Борнмут» и «Брентфорд» интересуются Угальде. Скауты этих команд наблюдали за игрой футболиста в последних матчах.

Источник: РИА Новости
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

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П
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Маркус Вендел

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Бителло

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И К Ж
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