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Сенников: «У Сафонова в «Краснодаре» было больше ошибок, чем у Лантратова в «Локомотиве»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о вратарской линии железнодорожников.

«Не считаю, что Лантратову не хватает конкуренции в «Локомотиве». Да, бывают ошибки, но Илья — надежный вратарь. На данный момент ничего не надо менять. Митрюшкин тоже хорош. За три сезона у него две грубые ошибки в матче со «Спартаком» (2:5) и «Краснодаром» (0:3). Больше ничего такого не было, в остальных моментах он постоянно выручал.

Вратарскую линию не стоит менять. У Сафонова в «Краснодаре» было больше ошибок, чем у Лантратова в «Локомотиве». Матвей любил играть ногами, но не всегда точно. Поэтому не надо так критично относиться. У «Локомотива» проблема в самой обороне. Много пропущенных мячей для команды, которая идет вверху», — цитирует Legalbet Сенникова.

29-летний Лантратов в этом сезоне сыграл 18 матчей во всех турнирах, пропустил 26 мячей при 6 сухих играх.

Источник: Legalbet
Дмитрий Сенников
Илья Лантратов
Матвей Сафонов
Футбол
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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