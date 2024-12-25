Абаскаль высоко оценил шансы «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что у красно-белых будут шансы на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ, если команда сохранит ключевых игроков.

«Что касается весны для «Спартака», то если они сохранят ключевых игроков и мотивируют остальных, если у них не будет травм, то они будут на правильном пути. Сейчас для «красно-белых» очень важно хорошо провести первые игры в марте, чтобы быть готовыми к матчу с «Зенитом» в РПЛ», — приводит matchtv.ru слова Абаскаля.

Московская команда ушла на зимнюю паузу в чемпионате России на 3-м месте в турнирной таблице с 37 очками. 2 марта «Спартак» продолжит сезон домашним матчем с «Оренбургом».