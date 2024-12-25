Колосков — о Соболеве: «У Старостина было прекрасное выражение: «Тот, кто сгорел — того не подожжешь»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в первой части сезона.

«В 2024 году не было такого футболиста, от которого я что-то бы ждал. Соболев? Я от него ничего не ждал и уже не жду. Раньше много общался с Николаем Петровичем Старостиным. У него было прекрасное выражение: «Тот, кто сгорел — того не подожжешь», — цитирует «РБ Спорт» Колоскова.

Соболев летом перешел из «Спартака» в «Зенит» за 10 миллионов евро. Он провел за сине-бело-голубых 16 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу.