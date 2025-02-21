Гордеев: «Зиньковский в «Крыльях» снова сможет почувствовать уверенность в своих силах»

Российский тренер Андрей Гордеев прокомментировал переход полузащитника Антона Зиньковского из «Спартака» в «Крылья Советов».

«Не скажу, что «Крылья» — последний шанс заявить о себе, но это неплохой вариант напомнить о себе. Зиньковский в Самаре снова сможет почувствовать уверенность в своих силах. В футболе часто такое бывает, что в одном клубе у тебя получается, ты там фееришь. Можно вспомнить Азара, который ярко выступал в «Челси», а перейдя в мадридский «Реал», не смог показать себя. Не каждый может с этим справиться.

Конечно, у Зиньковского есть качества, но насколько ему нужен был «Спартак» или какая-то промежуточная ступенька? Тут вопрос, может быть, больше к агентам и к стратегии развития звезд. Случаются разные стрессовые ситуации. Если не соответствуешь, не показываешь результат, значит, ищешь и идешь дальше», — цитирует Legalbet Гордеева.