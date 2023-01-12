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Сегодня, 16:23

Селюк назвал срок контракта Гбамбле с «Ахматом»

Константин Белов
Корреспондент
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Дмитрий Селюк, агент нападающего Нене Джуниора Гбамбле, в разговоре с «СЭ» заявил, что игрок скоро перейдет из словацкого «Целе» в «Ахмат».

«Есть разговоры с клубом. Когда присоединиться Гбамбле к команде? Ему нужно решить вопрос с визой, медицинским осмотром и прилететь в Турцию. Контракт на 3,5 года заключит клуб и футболист», — сказал Селюк «СЭ».

В этом сезоне 20-летний ивуариец провел за клуб 16 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
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