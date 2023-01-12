Селюк назвал срок контракта Гбамбле с «Ахматом»

Дмитрий Селюк, агент нападающего Нене Джуниора Гбамбле, в разговоре с «СЭ» заявил, что игрок скоро перейдет из словацкого «Целе» в «Ахмат».

«Есть разговоры с клубом. Когда присоединиться Гбамбле к команде? Ему нужно решить вопрос с визой, медицинским осмотром и прилететь в Турцию. Контракт на 3,5 года заключит клуб и футболист», — сказал Селюк «СЭ».

В этом сезоне 20-летний ивуариец провел за клуб 16 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.