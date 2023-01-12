Селюк назвал срок контракта Гбамбле с «Ахматом»
Дмитрий Селюк, агент нападающего Нене Джуниора Гбамбле, в разговоре с «СЭ» заявил, что игрок скоро перейдет из словацкого «Целе» в «Ахмат».
«Есть разговоры с клубом. Когда присоединиться Гбамбле к команде? Ему нужно решить вопрос с визой, медицинским осмотром и прилететь в Турцию. Контракт на 3,5 года заключит клуб и футболист», — сказал Селюк «СЭ».
В этом сезоне 20-летний ивуариец провел за клуб 16 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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|36
|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
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|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
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|
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|
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|4
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|25
|
9
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|17
|7
|4
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|
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|5
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|
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|4
|8
|22-29
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|
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|Факел
|17
|1
|10
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|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
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|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
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30 тур
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
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|2
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