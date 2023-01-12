Бразильский журналист: «Малком, Вендел, Клаудиньо точно доиграют этот сезон в «Зените»

Бразильский журналист Фабио Алейшо в интервью «СЭ» заявил, что Вендел, Малком и Клаудиньо сейчас не покинут «Зенит».

— В СМИ появляются сообщения, что Вендел раздумывает об уходе из «Зенита».

— Я об этом не слышал. Насколько знаю, Малком, Вендел, Клаудиньо имеют долгосрочные контракты с российским клубом. Зимой они точно не уйдут.

— А летом?

— Сложно сказать. Надо смотреть, пустят ли Россию в еврокубки. Все зависит от решений УЕФА, ФИФА и так далее. Давайте подождем. Сейчас они точно останутся в «Зените», отыграют до конца чемпионата.

Малком — главный снайпер петербургского клуба в нынешнем сезоне. В 17 встречах чемпионата России он забил 12 мячей. У Венделл 7 голов, у Клаудиньо — 3 гола и 5 результативных передач.