Дмитрий Попов может вернуться в «Спартак»

Как стало известно «СЭ», руководство «Спартака» обсуждает кандидатуру Дмитрия Попова. Он может вернуться в клуб на должность спортивного директора.

В августе Попов покинул этот пост по собственному желанию. С тех пор в клубе не было спортивного директора.

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Попов работал в клубе с 2006 года. В 2008 году он был назначен спортивным директором и отвечал за селекцию.

Ранее стало известно об уходе главы селекционного отдела «Спартака» Наримана Акавова. Заявление об увольнении Акавова подписано, официально о нем будет объявлено в понедельник. Причина — неудовлетворенность руководства красно-белых селекцией в последнее окно.