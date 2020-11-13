Дмитрий Попов может вернуться в «Спартак»
Как стало известно «СЭ», руководство «Спартака» обсуждает кандидатуру Дмитрия Попова. Он может вернуться в клуб на должность спортивного директора.
В августе Попов покинул этот пост по собственному желанию. С тех пор в клубе не было спортивного директора.
Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Попов работал в клубе с 2006 года. В 2008 году он был назначен спортивным директором и отвечал за селекцию.
Ранее стало известно об уходе главы селекционного отдела «Спартака» Наримана Акавова. Заявление об увольнении Акавова подписано, официально о нем будет объявлено в понедельник. Причина — неудовлетворенность руководства красно-белых селекцией в последнее окно.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.