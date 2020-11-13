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«Спартак» объявит об уходе Акавова в понедельник

17:48
Стадион «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«СЭ» стали известны подробности ухода главы селекционного отдела «Спартака» Наримана Акавова.

Заявление об увольнении Акавова подписано, официально о нем будет объявлено в понедельник. Причина — неудовлетворенность руководства красно-белых селекцией в последнее окно.

Ранее об уходе Акавова сообщил Sport24. Он пришел в клуб в августе.

Летом «Спартак» пополнили нападающий Александр Кокорин, полузащитники Остон Урунов и Виктор Мозес. После 14 туров команда Доменико Тедеско (28 очков) занимает третье место в РПЛ.

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