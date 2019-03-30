Дмитрий Парфенов: "Надо брать очки в таких матчах"

Главнвй тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после матча премьер-лиги с "Ростовом" (1:2) заявил, что после таких концовок ему сложно оценивать игру.

- На эмоциях что оценивать? Проиграли в концовке. Надо доводить до победы такие матчи! Или по крайней мере брать очки.

- На вашей игре сказался быстро пропущенный гол?

- Разумеется. Когда даешь сразу преимущество сопернику, тем более играя в гостях - это серьезно сказывается. (Юрий Плохотниченко)

"Урал" занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

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