Дмитрий Парфенов: "Хотели хорошо стартануть"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после матча 1-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:2) отметил, что команда сыграла неплохо, но допустила ошибки. По его словам, сказались потеря концентрации и волнение на старте сезона.

– Начало сезона. Поздравляю всех болельщиков с победой, – приводит слова Парфенова пресс-служба "Урала". – Очень хотели дома стартануть хорошо. Понимали, что будет тяжело. Соперник непростой, погода. Волнение было у ребят. Связываю мячи с потерей концентрации. Старались сохранить и в простых ситуациях допускали ошибки. Достаточно неплохие действия в атаке были, командные действия в обороне. Не считая этих двух ошибок. Теперь надо восстанавливаться и двигаться дальше.