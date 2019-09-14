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Дмитрий Парфенов: «Баклов получил прекрасную возможность показать себя»

16:22
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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал, почему на матч 9-го тура чемпионата России против «Спартака» выпустил в основе дебютанта РПЛ голкипера Олега Баклова.

— Годзюр — наш основной вратарь. А Баклов получил прекрасную возможность показать себя, — рассказал тренера в эфире «Матч Премьер».

Прошлые победы над «Спартаком» — это история. В нашем чемпионате можно играть с любой командой. Нужно действовать правильно, организовано и четко. Против лидеров необходимо показывать дисциплинированную и надежную игру.

Спартак — Урал

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