Дмитрий Парфенов: «Баклов получил прекрасную возможность показать себя»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал, почему на матч 9-го тура чемпионата России против «Спартака» выпустил в основе дебютанта РПЛ голкипера Олега Баклова.

— Годзюр — наш основной вратарь. А Баклов получил прекрасную возможность показать себя, — рассказал тренера в эфире «Матч Премьер».

Прошлые победы над «Спартаком» — это история. В нашем чемпионате можно играть с любой командой. Нужно действовать правильно, организовано и четко. Против лидеров необходимо показывать дисциплинированную и надежную игру.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр