Дмитрий Комбаров объяснил популярность Instagram-челленджей

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» признался, что для него челленджи в Instagram — это один способ общения.

— Для меня все эти челленджи — способ общения в юмористической форме, — сказал Комбаров. — В любом случае ты не достигнешь мастерства в своем виде спорта, просто качая пресс. Криштиану Роналду запустил свой челлендж, чтобы поддержать людей и мотивировать их заниматься спортом дома.

Нам сказали тренироваться, поддерживать форму, не было конспектов каких-то. Все прекрасно знают, как держать себя в форме: бегать, делать силовые упражнения, ускорения, рывки. Я стараюсь все выполнять с большой нагрузкой, представил себе, что сейчас идет сезон и я должен получать такую же нагрузку, как и по ходу сезона, а не во время отпуска. Понятно, что меньше беговой работы, потому что я бегаю только по дорожке в разных режимах.

Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, ближайшая возможная дата возобновления турнира — 31 мая.