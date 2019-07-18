Дмитрий Комбаров объяснил, почему решил покинуть "Спартак"

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров признался, что покинул "Спартак" в июне, так как хотел получать больше игрового времени. 32-летний российсий футболист выступал за красно-белых с 2010 года.

– Уход из "Спартака" – для вас драма или облегчение?

– Ни то, ни другое. Ушел, потому что хотел играть, а не сидеть на скамейке. Придерживаюсь принципа: все, что ни делается – к лучшему. Смена обстановки должна придать карьере новый импульс.

В прошлом сезоне Дмитрий Комбаров провел за "Спартак" 20 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. (Александр Кружков)

Полностью интервью с братьями Комбаровыми – скоро на сайте "СЭ"