«Вижу в себе потенциал. Только надо не уйти как Роналду». 34-летний пловец из России бросит вызов Корневу на ЧМ

Интервью Олега Костина, который вернулся в топ российского плавания и дает прикурить молодым.

С 1 по 6 декабря в Пекине пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде — главный старт конца года. На турнир едет внушительная делегация из России — 43 человека. Про новых молодых звезд многие слышали — Егор Корнев, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова, Илья Бородин.

Но есть в заявке люди, которые еще помнят чемпионаты мира и Европы 2015-2016 годов. Олег Костин — самый возрастной в сборной, но в 34 плавательная жизнь вполне себе продолжается. Серебряный призер чемпионата мира-2019 на 50 м баттерфляем и многократный призер мировых первенств на короткой воде подходит к чемпионату миру в отличной форме и остается редким для современного плавания универсалом-спринтером: на отборочном чемпионате России он стал вторым на 50 м баттерфляем с результатом 21,98, а затем выиграл 50 м брассом за 25,62, в обоих случаях выполнив норматив на чемпионат мира.

О мотивации плавать после 30, целях на чемпионат мира и идее сделать досрочные пенсии для спортсменов Костин рассказал в интервью «СЭ».

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Родился за пределами России, но никогда не задумывался о втором гражданстве

— Олег, как настроение перед поездкой в Китай? Все приложения на телефон скачаны?

— Нам дали рекомендации, так что да, пришлось подготовиться, поизучать. (Смеется.)

— Хорошо, что турнир проходит не в Финляндии или Норвегии — там бы просто не допустили.

— В этом плане у нас в федерации есть договоренность: страна, которая принимает соревнования, обязана выдать визы и обеспечить участие российских спортсменов со всеми регалиями — флагом, гимном и так далее. Если страна отказывается, то, насколько я понимаю, соревнования должны перенести в другое место. Все сделано для того, чтобы сборная России могла полноценно участвовать.

— Наверняка слышал, что фигуристов не пускают в европейские страны на международные соревнования...

— Считаю, что это неправильно. Конечно, для спортсменов такая ситуация неприятна и непонятна. Насколько я слышал, кого-то не хотят допускать даже в нейтральном статусе. При этом наша федерация, Дмитрий Аркадьевич (Мазепин, глава Федерации водных видов спорта. — Прим. «СЭ») и вся команда проделали за эти несколько лет колоссальную работу, чтобы сборная полноценно вернулась — с флагом, гимном. Конечно, неприятно за спортсменов из других видов — лыжников, хоккеистов и так далее. Надеюсь, у других видов спорта тоже все наладится. Просто нужно время. У нас это произошло чуть быстрее.

— Ты родился в Тирасполе. Помнишь что-нибудь из детства?

— Я уехал оттуда довольно рано, маленьким ребенком, уже с 1996-го жил в Нижнем Новгороде. Переехали из-за конфликта между Приднестровьем и Молдавией, конечно. Там было военное столкновение. Молдавского гражданства у меня нет, только российское. Разве что свидетельство о рождении Приднестровья.

Я потом туда приезжал. Когда умер отец, был в Тирасполе на похоронах. Мне было лет 15. Родители развелись, отец уехал в Тирасполь. Прекрасно помню дом, улицу, где родился, но за всю жизнь возвращался туда раза два. Там еще жила бабушка, тоже недавно умерла, в возрасте была. Мы с ней созванивались по видео. Теперь уже родственников там не осталось.

— Приднестровье называют чуть ли не самым советским местом на территории бывшего Союза. Правда?

— Если бы приехал сейчас, в осознанном возрасте, обратил бы на это внимание. Но тогда я бывал там подростком, о подобных вещах не думаешь. Просто приезжаешь в родное место, воспоминания всплывают, тебе прикольно. Думаешь — классно, что там тепло! Но все родственники оттуда давно разъехались, многие переехали еще в молодости. С работой было очень тяжело, там много не заработаешь. Поэтому люди массово уезжают.

— Не возникала мысль во время отстранения — вот бы сейчас молдавский паспорт?..

— Только в качестве шутки. Серьезно никогда об этом не задумывался. Да, многие знали, что я из Тирасполя, поэтому могли сказать: «Вот, сейчас бы за Молдавию выступал!» Но у меня даже молдавского гражданства нет. И мыслей о том, чтобы получать второе гражданство и выступать за другую страну, тоже никогда не было. Принимал ситуацию как есть.

Я в принципе нигде не ощущал себя настолько комфортно, как в России. Мне, например, очень понравилось на соревнованиях в Швейцарии. Красивая страна. Но жить там не хотел бы, посмотреть, побывать — да, но все равно здесь ты варишься среди своих людей. Понимаю, у нас зима, хмуро, хочется на море. Но, как дома, я себя нигде не ощущаю.

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В Нижнем Новгороде негде плавать профессионалам. Только в Волге

— Почему плавание? Тем более что ты раскрылся довольно поздно, а когда в 14-15 отстаешь от сверстников — ну неприятно.

— Начиналось все достаточно обычно: ребенку нужно чем-то заниматься, родители привели в спорт. Бассейн был недалеко, многие из школы в него ходили. В какой-то период до 15 лет результаты и правда стояли на месте. Желания заниматься никакого — в таком возрасте хочется погулять, общаться с друзьями, не до тренировок. Думаю, многие подростки проходят такой переломный период, когда возникает вопрос — зачем все это нужно? Если у тебя все хорошо в каком-то деле, обычно оно тебе нравится. Выигрываешь, ты самый сильный — прекрасно. У меня было наоборот, все надоело.

Но мой первый тренер всячески старался сделать так, чтобы я остался в плавании, видел во мне перспективу. Я даже сопротивлялся, пропускал тренировки, но меня все вокруг настойчиво убеждали. И переломный подростковый период сам прошел. Подозреваю, что, если бы никто не настаивал и мне сказали «не хочешь — не ходи», я бы завязал со спортом. Правда, у меня не то чтобы была альтернатива.

— Говорят, ты в киберспорте хорош. С детьми в онлайн-шутеры играешь.

— Вот если бы мне сейчас было 13-14 лет, киберспорт действительно казался бы намного интереснее плавания, возможно. (Смеется.) Я играю в PUBG, ей уже лет восемь, играю практически с момента выхода. У меня есть напальчники, чтобы пальцы не скользили по экрану, есть кулер, который крепится к планшету, чтоб он не перегревался.

— Ничего себе. Когда карьера в плавании закончится — может, в блогерство податься в сфере игр?

— Мне кажется, я блогерство перерос. Немного странно постоянно жить в телефоне, каждый день что-то рассказывать, выкладывать информацию о том, как ты живешь, что делаешь, куда идешь. Мне многие блогеры непонятны. Доходит до того, что походы в туалет выкладывают. Зачем? Люди уже снимают каждый шаг — мне это не близко. Понимаю, когда человек ведет блог на конкретную профессиональную тему: рассказывает о тренировках, показывает упражнения, делится чем-то полезным. Это интересно.

— Но гонорары в киберспорте в любом случае выше.

— Да многие виды спорта, особенно командные, в финансовом плане далеко впереди плавания. Что бы мы ни говорили, плавание в этом смысле пока далеко от профессионального спорта. Мы все плаваем не из-за денег. Хотя в плане медийности сейчас сильно продвинулись — трансляции, у лидеров сборной появляется реклама.

— Справедливо ли, что у футболистов, хотя они не выигрывают чемпионаты мира, зарплаты в разы выше?

— Футболисты в этом не виноваты. (Смеется.) Сложно их винить в том, что они зарабатывают больше. Это даже не совсем от них зависит. Все определяет пространство вокруг вида спорта: спонсоры, количество зрителей. Футбол смотрят гораздо больше, чем плавание. Ну и в целом вид спорта другой, другие принципы формирования команд, в мире много стран, где футбол исторически лучше развит. Сложно сравнивать.

— Ты тренируешься в бассейне 1950-х или новее?

— Я вообще сейчас занимаюсь в фитнес-клубе — покупаю клубную карту и тренируюсь. Благо ко мне хорошо относятся, дают спокойно поплавать. Наша спортшкола своим бассейном не владеет, приходится арендовать — в 25-метровом бассейне находятся две школы, которые пытаются поделить время и дорожки так, чтобы хватало всем: и абонементникам, и профессиональным спортсменам, и просто желающим. Поэтому так вышло.

Но сам фитнес-клуб в здании 1950-х, он и выкупил бассейн у школы. В России последнее время единственное, что строилось — ФОКи, физкультурно-оздоровительные комплексы. Но они не приспособлены для профспорта, бассейн короче 25 метров, четыре-пять дорожек. 50-метровый бассейн в городе один и построен давно.

Слава богу, в моем бассейне крыша не протекает, строили тогда, видимо, хорошо. Но есть проблемы — высокая влажность, плитка сыпется. Делают косметический ремонт, чтобы бассейн оставался пригодным для использования.

— Понятно, что пловец скажет: нужен новый бассейн. Но если бюджет ограничен, по идее, ФОКи нужнее.

— Массовый спорт важен, не спорю. В регионе сейчас много воркаут-площадок открылось, маленьких стадионов. Здорово, что людей привлекают к спорту. Но если говорить о развитии профессиональных спортсменов и выходе на мировые соревнования, этого недостаточно. Так что да, я надеюсь, в перспективе ситуация исправится. К футбольному чемпионату мира у нас стадион построили, сейчас появился шикарный ледовый дворец. Хотелось бы, чтобы дошло и до нас. У нас город-миллионник, очень много людей занимаются плаванием. Но просто негде.

— В Волге?

— В Волге разве что, да. Но это уже плавание на открытой воде... Я как-то никогда не переплывал. Не тот спор, на который меня можно развести. (Смеется.)

— Ну это же вопрос денег. За 100 тысяч не согласился бы?

— Ну тут уже можно подумать... (Смеется.) Только не сейчас! Если вода теплая, градусов 20.

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У меня не вторая молодость. У меня первая не закончилась

— Тебе 34 года, у тебя трое детей. Почему ты до сих пор продолжаешь профессионально плавать?

— Плавание — то, что я умею лучше всего. Здесь у меня больше всего опыта и навыков. Это моя профессия. Просто если говоришь: «Я профессиональный футболист» — всем все понятно. А если говоришь, что занимаешься плаванием, следующий вопрос: «А чем ты зарабатываешь, ты же еще где-то работаешь?» Никто не воспринимает всерьез, что можно быть профессиональным спортсменом в олимпийском виде спорта и зарабатывать этим. У меня получается, мне интересно, насколько далеко могут зайти мои возможности, сколько еще смогу выдерживать эту работу.

Спорт устроен так, что закончить можно в любой момент — хоть завтра. Могу прямо сейчас повесить плавки на гвоздь. Но надо довести дело до конца. Наконец, это мотивирует поддерживать форму. После завершения карьеры я так выглядеть уже не буду.

— То есть пиво после тренировки — не твоя тема? А то говорят, хороший изотоник.

— Ну я не диетолог, так что точно не могу сказать. (Смеется.) В любом случае в нем этиловый спирт, это не есть хорошо в плане загрузки. Я не использую такие методики, но слышал, что у хоккеистов даже холодильники с пивом в раздевалке могут стоять.

— В связи с возрастом никогда не говорили: «Олег, ну пора, дай дорогу молодым»?

— В первую очередь играет роль результат. Если ты конкурентоспособен на европейском и мировом уровне, к тебе не будет вопросов. В мой адрес я такой категоричности не слышал. И я не могу сказать, что сейчас мой предел. Вижу, что могу вырасти в результате. Я вообще отрицаю, что у меня какая-то вторая молодость... У меня первая еще не закончилась!

— Да и Месси вон в 39 сборной Аргентины помог.

— То, какую игру показывает Месси в этом возрасте — я восхищен. И дело не только в игре — он серьезно не травмировался за карьеру ни разу! Не вылетал больше чем на два-три месяца. То есть организм справлялся с феноменальными нагрузками. Конечно, хотелось бы в 40 иметь возможность показывать такие результаты и перескочить эту отметку на пике.

— Главное — не уйти из сборной как Роналду.

— Да, не хотелось бы. Не совсем красиво. Никто не отрицает его таланты и что он сделал для мира футбола. Но, наверное, надо принимать и понимать, что пик рано или поздно проходит. В этом нет ничего такого. Но именно ему его эго, видимо, не дает покоя.

— Что могло бы заставить тебя закончить? Дети?

— Сложный вопрос. Наоборот, дети видят меня всю свою сознательную жизнь в спорте, и я для них как пример. Спорт все же полезен и воспитывает характер, дает адреналин. Как бы банально ни звучало — финансовая составляющая. Если появится альтернатива, которая может обеспечить семью на много лет, тогда можно задуматься об уходе. Когда у тебя семья из трех детей, об этом волей-неволей задумываешься.

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Спортсмены заслужили досрочную пенсию

— Ты сказал, что надо довести дело до конца. Конец — Олимпиада-2028?

— Или Олимпиада-2032? Кто знает. Конечно, хочется попасть на Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Но если вдруг получится, не думаю, что после нее я решу сразу заканчивать. Тем более что в моей дисциплине (50 метров баттерфляем. — Прим. «СЭ») впервые будет проводиться Олимпиада. Интересно, насколько народ заинтересуется полтинниками и будут ли они проходить в дальнейшем. Конкуренция у нас высочайшая, плюс это спринт, все должно быть идеально и без малейших ошибок, плотность результата сумасшедшая, скоро, думаю, до тысячных будут замерять хронометраж.

— Ты бы что в своем спорте поменял? Если бы стал главой федерации или министром спорта?

— В нынешнем плавании все сейчас грамотно. Разве что чисто технические детали — разрешить сальто-разворот в баттерфляе. А вот в целом в спорте... Было бы здорово, чтобы спортсмены имели возможность выходить на спортивную пенсию за выслугу лет.

— Вроде бы есть стипендии олимпийским призерам.

— Пожизненно только олимпийским чемпионам. Насколько я знаю, в балете такое есть — люди выходят на пенсию раньше (это правда — при 15 годах стажа и больше. — Прим. «СЭ»). В спорте тоже такое нужно, потому что люди с малых лет себя отдают и, выходя оттуда, умеют только это. Конечно, нужно учитывать регалии, статус в сборной. Но такая финансовая поддержка была бы приятной и нужной спортсменам.

— Пенсионерам вряд ли понравится. Нам бы им достойную пенсию сделать...

— Да я согласен. Просто меня удивляет, что россияне в принципе не считают спорт какой-то профессией, работой. Думают, что это ты физкультурой вышел заняться, хобби у тебя такое. А работа какая-то еще должна быть. Это не то чтобы напрягает, скорее удивляет.

Люди отдают всю свою жизнь ей, многие выступают на высоком уровне, завоевывают медали. Мне кажется, это стоит оценить.

— Что должно произойти, чтобы ты вернулся из Пекина довольным, удовлетворенным, счастливым?

— Высокий результат, конечно. Мы всегда едем за медалями. Я на любой чемпионат еду за медалями, просто не всегда получается. (Смеется.)

— Тем более когда среди соперников Корнев...

— Да, помню, как он еще только начинал всплывать, у нас все-таки приличная разница в возрасте. А сейчас он такие скорости выдает... У меня от его результатов азарт появляется. Человек на данный момент рекордсмен мира и обладает самой высокой скоростью не только в баттерфляе, но и в кроле, очень разносторонний. А сейчас на чемпионате России показал, какое время умеет ставить на 100 комплексом, где все способы. В спринте он сейчас лидер. Хочется тоже плыть быстро и приближаться к его скоростям, насколько это вообще возможно. Он и мои рекорды бил, и не мои, каких только не бил. На чемпионате мира будет интересно.