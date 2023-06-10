Экс-гендиректор «Динамо» Иванов — о том, что Йоканович общался с командой на английском: «Даже не пытался освоить русский»

Бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов в интервью «СЭ» высказал мнение об экс-тренере бело-голубых Славише Йокановиче.

— Когда вы осознали, что Славиша Йоканович — тупик для «Динамо»?

— Начнем с того, что сербы быстро учат русский язык, он легко им дается. Но Йоканович и с командой, и с журналистами предпочитал общаться на английском. В какой-то момент это стало напрягать.

Тренер даже не пытался освоить русский! То ли не хотел сокращать дистанцию с игроками, то ли чувствовал себя временщиком. Я понял — он здесь ненадолго. Да и футбол, в который играла команда, совершенно не впечатлял.

Ладно, бог с ним, с Йокановичем. Главный вопрос — почему сезон для «Динамо» получился настолько провальным? Что пошло не так? Запоздалая и уже никому не нужная отставка серба за три тура до финиша — не объяснение. Где детальный анализ? Хочется послушать Бувача, представителей ВТБ. Но все молчат. Хотя девятое место для «Динамо» — не просто плохой результат. Это катастрофа!