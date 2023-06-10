Экс-гендиректор «Динамо» Иванов — о проблемах бело-голубых: «Хорошие футболисты есть. А команды — нет»

Бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов в интервью «СЭ» назвал лучшего игрока бело-голубых в сезоне-2022/23.

— Лучший игрок «Динамо» в минувшем сезоне?

— Тюкавин. К нему меньше всего претензий. Йоканович на острие чаще выпускал Смолова, но Костя не обижался. Выходя со скамейки, сразу включался на полную катушку, забил девять мячей.

Эпизодами вспыхивал Фомин. По сравнению с прошлым сезоном явно прибавил Гладышев. Захарян, хоть и сдал, но все-таки набрал 11 очков по системе «гол+пас»... Я к чему? Хорошие футболисты в «Динамо» есть. А вот команды — нет. В этом и проблема.